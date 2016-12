Wilson Marini: Governo estadual já sabe quanto vai gastar em 2017 Wilson Marini Link



Wilson Marini é editor-executivo da APJ (Associação Paulista de Jornais)



R$ 206,02 bilhões. Este é o montante da receita e da despesa previstos no orçamento do Estado de São Paulo de 2017. Bater o martelo em relação aos gastos para o ano seguinte é o ato mais importante da Assembleia Legislativa antes do recesso da virada de ano. Na última quarta-feira (21), como sempre, a peça foi aprovada com as emendas regionais dos deputados.



Do bolo total, R$ 128,4 bilhões serão provenientes da arrecadação de ICMS, que constitui a principal fonte de recursos do governo estadual. Isso significa que as contas do governo vão bem quando a economia vai também vai. Quanto maior a arrecadação, mais encorpado ficam os cofres públicos. Refletindo a expectativa de continuação da crise econômica do país, o orçamento de 2017 foi elaborado com uma redução da despesa total de 0,55% em relação a 2016.



Banco de Remédios

Está pronto para ser votado o projeto de lei que institui o Banco de Remédios no Estado de São Paulo. O objetivo do banco é formar estoque proveniente de doações de pessoas físicas e jurídicas. O Poder Executivo escolherá os centros regionais em que serão instaladas as unidades do Banco de Remédios e incentivará campanhas de doações para formar os estoques.



Prevenção

A Comissão de Saúde da Assembleia deu parecer favorável ao projeto de lei do deputado Rafael Silva (PDT), que prevê a obrigatoriedade da inserção de mensagens educativas sobre o uso de drogas em ingressos e em locais de eventos esportivos ou culturais voltados ao público infanto-juvenil. Os deputados também analisam projeto que torna obrigatórios, em todos os estabelecimentos de saúde do Estado, testes alérgicos antes da execução de qualquer procedimento médico.



Inovação

Começou a rodar no Interior Paulista o primeiro caminhão no mundo 100% elétrico destinado à coleta e compactação de lixo. O projeto foi desenvolvido por meio de parceria entre a Corpus Saneamento e Obras e a fabricante chinesa Build your Dreams (BYD). Em ruas de Paulínia, Indaiatuba, Tietê, Salto e Valinhos, o veículo faz todo o processo sem ruído ou poluição. Funciona através de uma bateria de fosfato de ferro lítio reciclável e pode compactar até 16 toneladas de lixo por turno de funcionamento e ainda pode circular por cerca de 200 quilômetros ou realizar oito horas de operação com apenas duas rodas de recarga em uma tomada.



Negócios na China

Campinas abriu um escritório de representação na cidade de Dongguan, na China, em espaço cedido pela Câmara de Comércio Brasil-China. O escritório terá sala de reuniões, secretária bilíngue e materiais de divulgação do potencial econômico de Campinas e região. A prefeitura planeja abrir escritórios semelhantes em outros países, entre eles Índia, Japão, Itália e Estados Unidos.



Microcrédito

O BNDES atingiu este ano a marca de R$ 1 bilhão desembolsado para o microcrédito produtivo, com um efeito multiplicador, na ponta, de R$ 4,5 bilhões. Os recursos, concedidos desde 2005, permitiram a realização de 1,3 milhão de operações, no valor de até R$ 20 mil, a juros de até 4% ao mês, beneficiando mais de um milhão de microempreendedores em todo o Brasil. Os recursos podem ser obtidos por microempresas ou pessoas físicas empreendedoras de atividades de pequeno porte com faturamento de até R$ 360 mil.



Fapesp

A FAPESP disponibilizou R$ 15 milhões para apoiar ideias inovadoras apresentadas por empresas com até 250 empregados sediadas no Estado de São Paulo, no âmbito do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE). A chamada de propostas recebe inscrições até 30 de janeiro de 2017.



Mais desastres naturais

Estudos feitos por pesquisadores brasileiros, baseados em simulações climáticas, indicam que o risco de ocorrência de inundações, deslizamentos de terra e secas prolongadas deverá aumentar, até o final do século, na maioria das áreas do país hoje já afetadas por esses fenômenos. Os trabalhos também sinalizam que novos pontos do território nacional, em geral adjacentes às zonas atualmente atingidas por eventos extremos, deverão se transformar em áreas de risco significativo para desastres naturais. As informações são da revista Pesquisa, da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).



Mosquito à vista

O verão potencializa a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Seguem algumas dicas de prevenção: cuidado com armazenamento e destinação do lixo, mantendo-o em recipiente fechado; mantenha a caixa d’água sempre limpa e totalmente tampada; mantenha as calhas livres de entupimentos para evitar represamento de água nas mesmas; elimine os pratinhos de vasos de plantas; se não for possível, mantenha-os limpos e escovados; mantenha limpos e escovados os bebedouros de animais domésticos; a água deve ser trocada diariamente; mantenha piscinas sempre em uso e devidamente tratadas; e caso perceba a manifestação de qualquer sintoma de dengue, procure imediatamente o centro de saúde mais próximo.





