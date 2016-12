Após ser detido, Firmino marca e ajuda Liverpool a golear Stoke City no Inglês Agência Estado Link



O Liverpool levou um susto ao sofrer um gol aos 11 minutos do primeiro tempo, mas depois confirmou favoritismo ao virar o placar ainda na etapa inicial e depois conquistar uma goleada por 4 a 1 sobre o Stoke City, nesta terça-feira, em casa, para se garantir na vice-liderança do Campeonato Inglês.



O atacante brasileiro Roberto Firmino, que no último sábado chegou a ser detido sob acusação de dirigir alcoolizado na Inglaterra, marcou o segundo gol do triunfo do Liverpool, que foi aos 40 pontos e ficou seis atrás do líder disparado Chelsea, que na última segunda-feira ampliou a sua sequência de vitórias para 12 ao total ao derrotar o Bournemouth por 3 a 0, em Londres.



Já o Stoke City estacionou nos 21 pontos e está na 13ª posição da competição nacional, cuja 18ª rodada será completada nesta quarta-feira com o confronto isolado Southampton x Tottenham, marcado para começar às 17h45 (de Brasília).



A goleada desta terça deu mais moral ao Liverpool para o clássico de sábado, em casa, contra o Manchester City, pela 19ª rodada. Técnico do City, Guardiola esteve no estádio Anfield Road nesta terça para acompanhar de perto o seu próximo rival. Já o Stoke City terá pela frente o líder Chelsea, em Londres, no mesmo dia 31 de dezembro.



Este duelo entre Liverpool e Stoke City fez parte do tradicional "Boxing Day", a rodada natalina do Campeonato Inglês, e começou com a equipe da casa sendo surpreendida com um gol aos 11 minutos. Após bobeada da zaga em jogada na qual o veterano Peter Crouch ganhou a bola pelo alto, Walters pegou o rebote pela esquerda e cruzou para Pieters cabecear para as redes, superando o goleiro Mignolet.



Empolgado, o Stoke por pouco não marcou o segundo gol aos 17 minutos, mas viu o surpreendente resultado de até então começar a desmoronar a partir dos 34. Mané cruzou da direita, Lallana dominou mal, mas Johnson devolveu de presente para o jogador do Liverpool finalizar para o gol, empatando o jogo.



E a virada veio pouco depois, aos 43, com Firmino. O brasileiro recebeu de Lallana na grande área, dominou com calma e, cercado por vários defensores, chutou cruzado e rasteiro para a bola bater no pé das duas traves e entrar na meta.



Após a virada, o Liverpool passou a tomar conta de vez do duelo e ampliou o placar aos 14 minutos da etapa final. Origi invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para Imbula, tentando cortar, marcar contra ao mandar para o gol do seu time.



E o triunfo virou goleada aos 25 minutos, quando Shawcross recuou uma bola errado e deu um presente para Sturridge, que driblou o goleiro adversário e apenas tocou para o gol vazio para decretar o 4 a 1.







