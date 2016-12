Araçatuba ganha segundo posto com bomba de gás natural veicular Lázaro Jr. Link



Dayse Maria/Folha da Região - 26/12/2016 Metro cúbico é comercializado a R$ 2,299 no estabelecimento, instalado no Jardim do Trevo Metro cúbico é comercializado a R$ 2,299 no estabelecimento, instalado no Jardim do Trevo







A empresa informa que o proprietário do estabelecimento, Fábio Renato Magoga, decidiu oferecer o GNV devido à grande procura. "Estou no ramo há 15 anos e, nos últimos anos, senti que a busca pelo GNV aumentou muito", informa.



De acordo com ele, os frequentes aumentos no preço da gasolina, do etanol e do óleo diesel motivaram ainda mais a implantação de um ponto de abastecimento, pois considera o gás natural muito rentável para os motoristas e donos de frotas. No posto Pitangueiras, o metro cúbico do gás é vendido a R$ 2,299.





