Governo segue engajado na busca pelos brasileiros desaparecidos, diz Itamaraty

Segunda-Feira - 26/12/2016 - 19h10





O governo do Brasil vem atuando no caso dos brasileiros desaparecidos durante uma suposta travessia de barco entre Bahamas e os Estados Unidos, mas até o momento não obteve informações sobre o paradeiro deles, informou na tarde desta segunda-feira, 26, o Ministério das Relações Exteriores, em nota. Tampouco foi localizada a embarcação em que eles estariam.



"Por meio da Embaixada do Brasil em Nassau e do Consulado-Geral do Brasil em Miami, o Itamaraty segue engajado na busca de informações, em contato permanente com as autoridades dos EUA e das Bahamas, bem como com as famílias dos brasileiros desaparecidos que procuraram auxílio", diz a nota. O texto acrescenta que, por respeito à privacidade das pessoas desaparecidas, não serão divulgados detalhes sobre a identidade delas.



O ministério informa que acompanha o caso desde o dia 15 de novembro. "Nessa data, familiares de brasileiros que viajaram para as Bahamas informaram a Embaixada do Brasil em Nassau de que haviam perdido contato com eles no dia 6 daquele mês." A informação do desaparecimento foi imediatamente repassada à Polícia Federal e às autoridades migratórias, policiais e guardas costeiras de Bahamas e dos Estados Unidos. Desde então, o Itamaraty vem trabalhando em conjunto com essas instituições.



Em sua edição desta segunda hoje, o jornal O Estado de S. Paulo informou que 19 brasileiros estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro. Eles estariam numa embarcação com dezenas de outras pessoas de várias nacionalidades. O grupo pretendia fazer a travessia por mar desde Bahamas e entrar ilegalmente nos EUA.







