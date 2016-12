PMs resgatam bebê trancado acidentalmente em carro Da Redação Link



Segunda-Feira - 26/12/2016 - 19h06





Comentários via Facebook: Atualização: 19h08 de 26/12/2016



Uma recém-nascida foi resgatada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (26), em Castilho. Ela ficou trancada dentro de um veículo. O bebê tem quatro meses.



A mãe, de 30 anos, retirou o carro da garagem e, após estacionar, esqueceu a chave na ignição e o automóvel travou as portas. Ela só foi retirada depois que os policiais quebraram o vidro traseiro. Não houve ferimentos e a criança foi entregue a mãe.



O caso aconteceu na avenida Presidente Vargas. A viatura fazia patrulhamento pela área central quando se deparou com a mãe desesperada, que pediu ajuda e de imediato foi feito o resgate. (Colaborou Roni Willer)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão