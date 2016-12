Homem incendia carro da ex-esposa durante discussão no Natal Da Redação Link



Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar de Castilho, na tarde de domingo (25), acusado de incendiar o veiculo da ex-mulher após uma briga, que terminou na separação do casal. O caso ocorreu durante a madrugada.



O homem foi detido em flagrante e confessou o crime. Ele afirmou que, após o fim da discussão e ter saído da casa, esperou a mulher fechar a porta e, então, retirou um isqueiro do bolso e incendiou o carro.



O Corpo de Bombeiros de Andradina foi acionado para combater o fogo. No entanto, não foi possível salvar o automóvel, que ficou completamente queimado. A ocorrência foi apresentada na delegacia seccional e o acusado foi preso. (Colaborou Roni Willer)





