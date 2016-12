Polícia Militar apreende fuzil e munição em veículo Da Redação Link



Segunda-Feira - 26/12/2016 - 18h30





Polícia Militar/Divulgação - 26/12/2016 Fuzil calibre 7,62 e munição foi encontrada dentro do veículo do acusado, que foi preso Fuzil calibre 7,62 e munição foi encontrada dentro do veículo do acusado, que foi preso



Um autônomo de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã de domingo (25), em Andradina, depois de transitar transportando um fuzil calibre 7,62 (de uso restrito das forças armadas) no porta-malas. Ele teria utilizado a arma para ameaçar o cunhado após uma discussão.



Os policiais foram acionados no bairro Botega, onde estaria o suspeito armado. Ao chegarem no local, eles descobriram que o autônomo já havia saído a bordo de um Chevrolet Vectra.



O carro foi encontrado e abrodado nas proximidades da chamada e, em busca veicular, foi encontrado o fuzil e seis cartuchos intactos. O acusado foi preso por posse irregular de arma de fogo e levado para cadeia de Pereira Barreto. (Colaborou Roni Willer)





