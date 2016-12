'Minha Mãe É Uma Peça 2' tem segunda melhor estreia do cinema nacional em 2016 Agência Estado Link



Segunda-Feira - 26/12/2016 - 18h00





Comentários via Facebook:





O filme "Minha Mãe É Uma Peça 2", com Paulo Gustavo no papel título de Dona Hermínia, atraiu mais de 700 mil pessoas aos cinemas no primeiro fim de semana em cartaz. Com isso, o longa teve a segunda melhor estreia nacional do ano, perdendo apenas para "Os Dez Mandamentos", que estreou com mais de 3 milhões de ingressos vendidos, a maioria antecipadamente.



O primeiro filme de Paulo Gustavo estreou no ano de 2013 e vendeu 413 mil ingressos em seus primeiros dias em cartaz. Também o circuito de lançamento aumentou consideravelmente: se em 2013 foram 307 salas, agora o circuito aumentou para 1.055 cinemas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão