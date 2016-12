Ambulante morre na noite de Natal após ser espancado em estação do metrô de SP Agência Estado Link



Segunda-Feira - 26/12/2016 - 16h20





O ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, morreu na noite desta segunda-feira, 25, após ser espancado por dois homens na estação Pedro II, na linha 3-vermelha do Metrô, na região central da capital paulista.



De acordo com informações da polícia, a vítima vendia salgados e refrigerantes do lado de fora da estação quando teria tentando defender um homossexual que estava sendo agredido por dois homens - que passaram então a agredi-lo com violência.



Ruas ainda tentou correr em direção à bilheteria da estação, mas foi perseguido pelos agressores, que continuaram a atingi-lo com vários golpes. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital do Servidor Público Municipal, na Aclimação, zona sul de São Paulo, mas não resistiu.



A Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os dois autores do crime. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não descarta que os dois homens sejam integrantes de grupos de intolerância.







