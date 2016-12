BNDES inclui em seu site informações completas sobre carteira de ações Agência Estado Link



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 26, que incluiu em seu site informações completas sobre os investimentos de sua carteira de renda variável, feitas por meio da BNDESPar, empresa de participações da instituição de fomento.



"Os dados são relativos aos anos entre 2007 e 2016 e incluem informações inéditas e consolidadas referentes a 408 operações e investimentos de R$ 66 bilhões no período", diz a nota divulgada pelo BNDES.



Conforme o banco de fomento, a BNDESPar tem uma carteira avaliada atualmente em R$ 85 bilhões, o que faz da empresa "o maior investidor institucional do País".







