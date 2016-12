China defende redução da capacidade produtiva em setores saturados da economia Agência Estado Link



Segunda-Feira - 26/12/2016 - 15h45





Comentários via Facebook:





O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou que apenas com a redução da capacidade desatualizada a China pode atingir uma transformação e a atualização de sua economia. A declaração consta de comunicado do site do governo. "De nenhuma maneira podemos permitir que a capacidade desatualizada pressione nossa capacidade avançada", afirmou o premiê, segundo o site do Conselho Estatal, o gabinete chinês.



As autoridades do comando do país anunciaram nesta segunda-feira que duas siderúrgicas, localizadas em Hebei e em Jiangsu, serão punidas por desrespeitar as regras de capacidade, enquanto dois vice-governadores provinciais serão responsabilizados.



O governo de Pequim tem enfatizado repetidamente a importância de reduzir a capacidade produtiva em setores muito saturados, especialmente aço e carvão, enquanto avança com reformas do lado da oferta. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão