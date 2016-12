Edna Flor: uma vice muito importante na história de Araçatuba Da Redação Link



Dez anos depois, outra mulher vai assumir a mesma função. Mas, ao contrário do relacionamento tumultuado entre Maluly e Marilene, a campanha de Dilador Borges (PSDB) e Edna Flor (PPS) foi pautada justamente na promessa do trabalho a quatro mãos. Até mesmo o slogan Dila-Flor pensou nisso.



Em entrevista publicada na edição de domingo (25) da Folha da Região, Edna garante que não será um “poste” na vida de Dilador. Pelo contrário,



Edna nunca foi de fugir de desafios em sua carreira e é considerada um exemplo entre políticos, conseguindo três mandatos consecutivos como vereadora. Como advogada, atuou sempre em defesa dos direitos humanos. E este é outro ponto interessante abordado na entrevista. Hoje, quem faz parte de grupos de direitos humanos é muito criticado, principalmente em redes sociais, apontado como “defensor de bandidos”. Para Edna, é uma visão distorcida.



Outro ponto polêmico da entrevista com a vice-prefeita eleita é seu relacionamento com o partido que lhe projetou na política araçatubense: o PT. Ela deixou a sigla após a derrota para Maluly Netto, em 2004, na única vez que disputou a Prefeitura de Araçatuba como candidata a chefe do Executivo.



Decepção foi a palavra usada por ela durante a conversa com o repórter Ronaldo Ruiz Galdino para explicar a debandada. Edna garante que não guarda mágoas e lamentou pelo PT “esquecer sua história, suas raízes” ao chegar ao poder. “E utilizou o poder não a serviço da população, mas para fins que estamos vendo, infelizmente, nos noticiários”, completou.



A vice-prefeita eleita também criticou o atual chefe do Executivo, Cido Sério (PT), afirmando que deixou muito a desejar. E acredita que ela e Dilador podem fazer melhor. O primeiro passo já foi dado, com a escolha de pessoas técnicas para o primeiro e segundo escalões, reduzindo ao máximo os cargos meramente políticos.



O trabalho da dupla Dila-Flor não será fácil. A cidade está praticamente abandonada, com buracos para todos os lados. As praças foram esquecidas e a Guarda Municipal precisa de investimento para que possa proteger pelo menos o patrimônios público.



Caberá a Edna cobrar Dilador e seu grupo das promessas feitas em campanha. É preciso continuar a evitar que políticos profissionais preencham cargos que poderiam ser ocupados por técnicos. É uma medida difícil, mas não impossível. Cuidar bem da aplicação do dinheiro público é o desejo de todo araçatubense, que, assim como o resto do povo brasileiro, está cansado de tanto descaso com o bem público.



Voltando à polêmica sobre Maluly Netto e Marilene: o prefeito acabou cassado dois meses depois da declaração e quem ele chamava de “poste” assumiu o comando da cidade, entregando a faixa para Cido. Que Edna possa cumprir seus deveres ao lado de Dilador, ajudando o tucano a fazer Araçatuba crescer nos próximos quatro anos.

