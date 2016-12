Divina dádiva: Jesus permanece um precioso presente de Deus Charles Borg Link



Padre Charles Borg é vigário-geral da Diocese de Araçatuba



À semelhança humana costumam ser as divindades! O estudo da mitologia, como também o substrato cultural de várias civilizações, induzem a afirmar que na maioria das religiões as divindades cultuadas refletem sentimentos e projetam anelos da alma humana. Essa racional censura esbarra, no contexto cristão, em uma das principais verdades bíblicas.



O livro sagrado dos cristãos tem como eixo a figura de Jesus Cristo. É em torno da figura de Jesus, portanto, que se deve concentrar toda reflexão. Premissa indispensável, nessa análise, é a perspectiva da fé. Desprovida dessa premissa, a inteligência humana enxerga Cristo como ilustre pensador. Educado na fé e catequizado pelos evangelhos, contudo, o cidadão enxerga Jesus a partir de outro prisma, com relevantes desdobramentos sobre a transcendência divina.



Concebido pela ação do Espírito Santo, o Filho de Maria é Deus que se faz humano. Pela fé se reconhece que Jesus é, misteriosamente, Deus e Homem. A encarnação de Jesus reverte o esquema da mitologia. Em Jesus, é a divindade que assume a condição humana. Não é mais o homem que precisa escalar montanhas para ver Deus, é a divindade que se despe para assumir a natureza humana.



A encarnação é uma sublime estratégia, sábia e, simultaneamente, simples! Na teológica visão do evangelista Mateus, a encarnação representa um novo Gênesis. Da mesma forma que no começo, Deus, do nada cria o ser humano e o coloca no jardim do Éden, em Jesus, por iniciativa própria, propõe devolver à criatura decaída a original dignidade e a primitiva beatitude.



Este formidável projeto, contudo, só se torna realidade quando o homem se dispõe também a encarnar-se. Vive-se em uma cultura que enaltece privilégios e estimula diferenças entre pessoas. Há graus de cidadania em nossas sociedades, geradores de injustiças e causadores de rivalidades. Celebrar a encarnação de Jesus Cristo significa, fundamentalmente, empenhar-se em mudar esta ordem classista para uma civilização de fraternidade, onde as pessoas se reconhecem e se tratam como irmãos. É viver, em suma, e de forma radical, a caridade.



O caminho, único e inconteste, para o mundo tomar um novo rumo é aquele indicado pelo exemplo de Jesus Cristo: rebaixar-se e colocar-se incondicionalmente ao lado do próximo. Todo sentido possui o apelido proclamado pelo profeta, e plenamente confirmado em Jesus: o filho de Maria é o Emanuel, o deus próximo.



Num mundo conturbado e dividido, Jesus permanece o precioso presente de Deus para a humanidade. Sua encarnação reafirma, de forma categórica, que o homem tem salvação! Que os conflitos podem ser solucionados, que o ódio pode ser vencido, que as diferenças podem ser superadas. Que o medo, afinal, pode ser banido! Que paz e felicidade são, em suma, possíveis! Basta que o homem tenha boa vontade e olhe para Jesus. Ele, a dádiva divina, é a luz que brilha nas trevas. Quem o enxerga, partilha da sua luz!





