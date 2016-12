Adolescente é detido com arma de brinquedo após ameaçar namorada Lázaro Jr. Link



Um adolescente de 17 anos, morador no residencial Atlântico, em Araçatuba, foi detido na madrugada na noite de domingo (25) após ameaçar de morte a namorada. A menina tem 15 anos e mora no bairro São Rafael, onde aconteceu o crime. O garoto foi detido com uma arma de brinquedo.



Segundo a polícia, as ameaças aconteceram na rua Antônio Francisco Riul. Policiais militares foram chamados ao local após denúncia de ameaça de morte contra a jovem.



Quando se aproximavam, os policiais perceberam que ao ver a viatura, o adolescente começou a andar rápido e dispensou um objeto parecido com uma arma de fogo. O garoto foi detido e no local onde ele havia dispensado algo, os policiais encontraram uma pistola de brinquedo, com a qual fez as ameaças.



Ao ouvir a adolescente, ela contou que durante a noite foi ameaçada pelo namorado, que ainda lhe agrediu com um soco no peito, causando dor. O acusado foi embora, mas passado algum tempo, retornou à casa da jovem e novamente a ameaçou, o que foi presenciado por uma testemunha.



O jovem foi levado ao plantão policial na presença da mãe e após ser ouvido foi liberado, mas terá que se apresentar à Vara da Infância e da Juventude. A arma de brinquedo foi apreendida para ser periciada e tanto o adolescente como a menina seriam encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito.





