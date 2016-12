Colisão deixa 6 feridos em acesso à rodovia Elyeser Lázaro Jr. Link



Reprodução Caminhonete foi atingida na traseira e ficou bastante danificada; ocupantes foram socorridos Caminhonete foi atingida na traseira e ficou bastante danificada; ocupantes foram socorridos



Seis pessoas, entre elas dois adolescentes, ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois veículos na tarde de domingo (25) no acesso à rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), no perímetro urbano de Araçatuba. Quatro vítimas estavam em uma caminhonete que foi atingida na traseira por um Astra.



O condutor do carro disse à polícia que perdeu o controle de direção ao fazer uma ultrapassagem. Ele estava alcoolizado e foi autuado por embriaguez ao volante. Como o percentual de álcool no sangue foi mínimo, ele não chegou a ser preso.



Segundo o boletim de ocorrência, a caminhonete Chevrolet S-10 era conduzida por uma autônoma de 40 anos, moradora na zona rural de Araçatuba. Ela estava acompanhada de um tratorista de 26 anos, de um estudante de 15 anos, e de uma dona de casa de 58 anos.



A condutora contou à polícia que trafegava pela rodovia Marechal Rondon (SP-300) e que ao entrar no acesso à rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, sentido a Santo Antônio do Aracanguá, sentiu forte impacto na traseira do veículo, que rodou e foi de encontro à mureta de concreto que separa a pista.



Ao descer, notou que a caminhonete tinha sido atingida por um Astra com placas de Santo Antônio do Aracanguá. O carro era conduzido por um motorista de 38, morador no bairro Aclimação, em Araçatuba. Ele estava acompanhado do filho de 15 anos e disse que seguia sentido a Santo Antônio do Aracanguá, perdeu o controle de direção logo após ultrapassar outro veículo, vindo a atingir a traseira da caminhonete.



Quando os policiais militares rodoviários chegaram ao local, as vítimas eram socorridas por equipes de resgate. Elas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o pronto-socorro do bairro Santana e algumas para a Santa Casa, entre elas o condutor do Astra.



Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que registrou 0,09 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O limite para constatação da embriaguez ao volante é 0,33 miligramas. Por isso, ele foi autuado por conduzir veículo após ingerir bebida alcoólica, mas não responderá pelo crime de embriaguez ao volante.





