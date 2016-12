Índia revisará quadro econômico após retirada de circulação de algumas notas Agência Estado Link



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, irá nesta terça-feira revisar o atual cenário econômico do país, com especialistas e parlamentares, afirmou uma graduada autoridade do país, que pediu anonimato. Modi manterá as deliberações como parte da reunião bianual do conselho de governo da National Institution for Transforming India (NITI Ayog), onde se discutirá como impulsionar o crescimento.



O Banco Central indiano e agências multilaterais preveem um impacto negativo da desmonetização no país e reduziram suas projeções para o crescimento indiano no ano fiscal que vai até março. A economia indiana cresceu 7,3% no trimestre entre julho e setembro, mas especialistas avaliam que o crescimento em todo o ano fiscal possa ficar abaixo de 7%. O governo retirou em novembro notas de 500 e 1.000 rupias de circulação, com o argumento de que assim combatia o uso de dinheiro em transações ilegais e levava a um uso maior dos bancos e de pagamentos com cartão. No curto prazo, porém, analistas veem o risco de piora na atividade, já que muitos setores do país dependem fortemente das transações em dinheiro vivo.



O ministro das Finanças indiano, Arun Jaitley, disse nesta segunda-feira que o governo não planeja lançar um imposto sobre ganhos de capital de longo prazo, após parte da imprensa do país especular sobre a questão por causa de um discurso de Modi no fim de semana. O ministro disse que o premiê não sugeriu isso nem direta nem indiretamente. Modi falou que as pessoas que ganham dinheiro do mercado financeiro deveriam fazer "uma contribuição justa para a construção do país por meio de impostos", sem especificar como isso poderia ocorrer. Fonte: Dow Jones Newswires.







