Bebê é encontrado na rua e mãe diz que foi passar Natal com amiga

Um bebê de apenas 1 ano e um mês de vida foi encontrado sozinho chorando em uma rua no bairro Água Branca 3, em Araçatuba, na noite de Natal (24). A mãe da criança, uma jovem de 21 anos, disse à polícia que deixou o filho na casa de uma conhecida para passar as festas de na residência de uma amiga, no bairro Água Branca.



O menino passou por atendimento médico no pronto-socorro e foi entregue ao Conselho Tutelar. Ele seria enviado ao Lar Caminho de Nazaré.



Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 33 anos ligou para a polícia por volta das 21h de sábado (24), dizendo ter ouvido choro de criança na rua Francisco Bruno, próximo à casa dela. Ao sair, encontrou cachorros latindo para um menino que estava sozinho na rua. O bebê vestia shorts, camiseta e usava fralda.



Policiais militares foram ao local, recolheram a criança e levaram para o pronto-socorro do bairro Santana. Os médicos constataram que ele estava em boas condições de saúde e acionaram o Conselho Tutelar. Como não havia informações sobre os pais do menino, a equipe foi para o plantão policial e registrou boletim de ocorrência de abandono de incapaz.



Porém, por volta de 1h40 da madrugada de domingo (25), uma jovem de 21 anos, moradora no bairro Concórdia 3, foi à delegacia informando que o menino encontrado era filho dela.



A mulher alegou que deixou a criança com a própria pessoa que disse tê-la encontrada chorando na rua, a qual teria se prontificado a cuidar dela, enquanto passaria as festas de Natal na casa de uma amiga.



A mãe comentou ainda, que a casa onde o filho dela foi deixado com a conhecida não tem portão e ela não sabe por quais motivos a moradora, que posteriormente teria chamado a polícia, teria deixado o menino sair para a rua.



O caso é investigado.





