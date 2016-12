Morre, aos 82 anos, o empresário e rotariano Tim Ussui Talita Rustichelli Link



Tim Ussui fazia tratamento em São Paulo; foto foi tirada na última vez em que esteve em Araçatuba







Ussui dedicou quase 60 anos de sua vida ao comércio, à frente da Vidraçaria Real (que foi iniciada pelos pais, administrada por Ussui até 2010 e atualmente está nas mãos de outros comerciantes). Aposentado, ele continuava ativo, principalmente nas atividades relacionadas ao Rotary Club; foi presidente do Rotary Club Araçatuba Alvorada, de Araçatuba, e chegou a receber mais de 20 títulos de sócio honorário em diversos clubes. Se dedicava também a ações filantrópicas.



O empresário nasceu no dia 3 de março de 1934, em Araçatuba. Seus pais, Kameo e Sawami Ussui, vieram do Japão para o Brasil em 1929; já na infância, além das atividades escolares, Tim ajudava no comércio da família, ao lado dos irmãos.



No dia 8 de outubro, ele e a esposa, Nilce Ussui, comemoraram em Araçatuba 56 anos de casamento. Ele esteve na cidade pela última vez no dia 10 de dezembro. Deixou, além da esposa, três filhas: Márcia, Roseli e Vivian. O casal teve um filho, Marcelo, que faleceu aos 22 anos.



