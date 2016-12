Chile não tem relato de mortes após terremoto; 4 mil deixam litoral Agência Estado Link



Após o forte terremoto que atingiu o Chile neste domingo, não há relatos até o momento de mortes e os danos identificados foram de menor porte, segundo informou o diretor do Escritório Nacional de Emergência do país, Ricardo Toro. Em entrevista coletiva, ele afirmou ainda que cerca de 4 mil pessoas abandonaram a região costeira após alerta de tsunami, mas o estado de precaução já foi reduzido.



De acordo com Toro, algumas estradas sofreram danos. Ele afirmou ainda que a dimensão total dos danos ainda está sendo avaliada e mais informações deverão ser dadas quando houver mais segurança sobre elas.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos havia classificado o terremoto como de magnitude 7,7, mas atualizou para 7,6. O terremoto atingiu a Ilha de Chiloé, no sul do Chile, por volta das 11h22 no horário local (12h22 em Brasília).



Os órgãos de segurança retiraram o estado de atenção para a região de Biobío. Foram mantidos os alertas para regiões de La Araucanía, Los Ríos e Aysén.



A comunicação com as regiões afetadas é considerada difícil porque trata-se de um local com terrenos amplos e isolados. Fonte: Associated Press.







