Homem é preso depois de agredir mulher em casa

Domingo - 25/12/2016 - 14h02





Um auxiliar de serralheiro de 32 anos foi preso na manhã de domingo (25), em Birigui, depois de agredir verbalmente e fisicamente sua convivente, uma pespontadeira de 42 anos. A polícia foi chamada na casa onde os dois vivem, no Jardim São Conrado e, ao chegar, por volta de 7h40, surpreendeu o agressor em flagrante.



Segundo informações da polícia, a mulher sofreu lesões no braço e foi encaminhada ao Pronto Socorro. A mãe da vítima, que estava na residência no momento do ocorrida, também foi insultada pelo auxiliar. O homem será encaminhado à Cadeia de Penápolis.



O caso foi enquadrado dentro da “Lei Maria da Penha” (Lei 11.340), que ajuda a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense que foi casada com o professor universitário Marco Antonio Herredia Viveros, que a deixou paraplégica e tentou assassiná-la por duas vezes.



Casos de violência doméstica contra a mulher podem ser denunciados à Central de Atendimento à Mulher, telefonando para o número 180.







