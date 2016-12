China envia seu primeiro porta-aviões ao Pacífico Agência Estado Link



Domingo - 25/12/2016 - 12h55





Comentários via Facebook:





A China está deslocando pela primeira vez um porta-aviões pelas águas do Oceano Pacífico para um exercício militar, segundo informou o ministério da Defesa.



A imprensa estatal chinesa informou neste domingo que é a primeira vez que o navio Liaoning, que foi trazido para a marinha chinesa em 2012, está se deslocando por "águas marítimas distantes".



O comunicado oficial afirma que o porta-aviões e outras embarcações partiram no sábado para treinamentos na região conhecida como Ásia-Pacífico, que inclui a Oceania e partes da Ásia, mas não deu detalhes da localização.



O exercício ocorre em um momento de tensão entre a China e os Estados Unidos em razão de questões relacionadas a Taiwan, ilha sobre a qual Pequim reclama domínio.



O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu um telefonema da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, lhe dando os parabéns pelas eleições, o que marcou a primeira vez que um presidente norte-americano ou um presidente eleito falou publicamente com um líder de Taiwan desde 1979. Trump mais tarde incomodou Pequim ao dizer que poderia reavaliar a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan.



A China ainda apreendeu um drone de pesquisa submarina dos Estados Unidos no dia 16 de dezembro numa ação que foi vista por analistas como um alerta para Trump. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão