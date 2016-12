Prefeito de Tietê é recebido por Temer em São Paulo Agência Estado Link



O prefeito de Tietê (SP), cidade natal de Michel Temer no interior de São Paulo, Manoel David Korn de Carvalho (PSD) voltou na manhã deste domingo (25), sozinho, à residência do presidente na zona oeste paulistana e, desta vez, foi recepcionado.



Neste sábado, Carvalho havia tentado visitar Temer, mas não teve sucesso. O prefeito do interior paulista chegou à tarde com sua mulher e sua filha, trazendo uma cesta de Natal para o presidente mas, depois de esperar cerca de meia hora do lado de fora da casa, Carvalho foi recepcionado por um assessor do presidente, que ficou com o presente.



Hoje mais cedo o mesmo assessor voltou com a cesta e deixou dentro da residência.



Ontem, questionado se o presidente estaria em casa, Carvalho disse que Temer provavelmente estaria descansando, dando também a justificativa de por que não foi recebido.







