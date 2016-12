Putin decreta dia de luto na Rússia após queda de avião com 92 a bordo Agência Estado Link



Moscou, (AE) - O presidente russo, Vladimir Putin, decretou um dia de luto nacional em memória das vítimas do avião militar que caiu no mar com 92 pessoas a bordo neste domingo. Aparentemente não houve sobreviventes na queda do Tu-154 operado pelo Ministério da Defesa, que caiu no Mar Negro neste domingo minutos após decolar de Sochi.



A aeronave levava membros de um famoso coro do Exército russo para um concerto de Ano Novo em uma base militar russa na Síria. Ainda não se sabe a causa do acidente.



Putin, em declarações veiculadas pela televisão russa, anunciou que haverá um dia de luto na segunda-feira. Ele disse que o governo realizará uma investigação abrangente dos motivos da queda e que fará de tudo para apoiar as famílias das vítimas. Fonte: Associated Press.







