Vasco anuncia o meia Escudero como primeiro reforço para 2017



Domingo - 25/12/2016 - 09h55





O Vasco anunciou nas primeiras horas deste domingo seu primeiro reforço para a temporada 2017. O clube carioca acertou a contratação do meia argentino Damián Escudero. O jogador estava no futebol mexicano e tem passagens no Brasil por Grêmio, Atlético-MG e Vitória.



O presidente do clube, Eurico Miranda, havia prometido um grande nome como "presente de Natal" para a torcida. Escudero talvez não tenha o peso que os vascaínos imaginavam, mas chega com o apoio do dirigente, que promete mais novidades para os próximos dias.



"O meia Escudero é o primeiro dos reforços que serão anunciados nesta fase de festas natalinas e virada do ano. Negociações muito avançadas com outros jogadores continuam e devemos concretizá-las na próxima semana", garantiu Eurico em depoimento ao site do Vasco.



Escudero tem 29 anos e foi revelado no Vélez Sarsfield como grande promessa. Chegou a vestir a camisa da seleção argentina sub-20 e foi negociado com o futebol espanhol. Passou por Villarreal e Valladolid antes de voltar a seu país, para atuar no Boca Juniors. Em 2011, chegou ao Grêmio e, no ano seguinte, foi para o Atlético-MG. Em 2013, acertou com o Vitória, onde ficou até o ano passado. Já nesta temporada, vestiu a camisa do Puebla.







