Avião da Rússia cai com 92 a bordo e não há sinal de sobreviventes



Moscou, 25 (AE) - Um avião militar russo com 92 a bordo caiu no Mar Negro neste domingo, poucos minutos após decolar da cidade de Sochi, informou o Ministério da Defesa. Não há indícios de sobreviventes na queda da aeronave, um Tu-154, que levava 84 passageiros e oito tripulantes.



Equipes de resgate já encontraram fragmentos da fuselagem da aeronave. Segundo comunicado dos militares, o avião desapareceu do radar por volta das 5h40 (hora de Moscou), informou a agência de notícias Interfax. Agências russas disseram que o avião levava membros de um coro militar e também da imprensa russa, que voavam para a principal base aérea russa na Síria para um concerto de feriado. O presidente russo, Vladimir Putin, foi informado sobre o episódio, disse um porta-voz do Kremlin.



O avião pertencia ao Ministério da Defesa e levava o grupo Alexandrov Ensemble para um concerto na base aérea Hemeimeem, na província costeira da Síria de Latakia. Equipes de resgate encontraram fragmentos a menos de 1,5 quilômetro da costa. O tempo era bom após a decolagem e não há ainda informações oficiais sobre possíveis causas da queda.



Diretor do comitê de assuntos de Defesa do Senado, Viktor Ozerov disse que a queda pode ter sido causada por problemas técnicos ou falha humana. Ele acredita que não possa ter sido terrorismo, porque a aeronave era operada pelos militares. "Eu excluo totalmente" a ideia de que um ataque pudesse ter derrubado o avião, afirmou ele, segundo a agência estatal RIA Novosti.



A lista de passageiros incluía 64 membros do grupo Alexandrov Ensemble, entre eles sua líder, Valery Khalilov. O grupo é o coro oficial dos militares russos e também inclui uma banda e uma companhia de dança. Também estava a bordo Yelizaveta Glinka, uma médica russa elogiada por seu trabalho de caridade. A fundação dela disse que Glinka acompanhava o envio de remédios para um hospital na Síria. Nove jornalistas russos de três emissoras de televisão do país estavam a bordo.



O Ministério da Defesa disse que o avião que caiu foi construído em 1983 e havia passado por manutenção preventiva em 2014. Fonte: Associated Press.







