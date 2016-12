Exceto pelo Palmeiras, dinheiro está curto para Santos, Corinthians e São Paulo Agência Estado Link



Exceto pelo Palmeiras, cujo cofre será abastecido pelos R$ 80 milhões da parceira Crefisa, em contrato a ser renovado em janeiro de 2017, os demais clubes de São Paulo terão de se desdobrar para refazer e fortalecer elencos com dinheiro pequeno e contado.



Dos quatro grandes, o Corinthians é quem larga por último nesta corrida. Afinal, somente na última quinta-feira a sua diretoria confirmou Fábio Carille como substituto do técnico Oswaldo de Oliveira, cujo trabalho foi reprovado à frente de um grupo que deixou a desejar no segundo semestre. No orçamento para 2017, míseros R$ 13 milhões. Até agora, apenas duas contratações foram feitas: Jô, que estava no Jiangsu Suning, da China, e Luidy, que fez seis gols pelo CRB na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Pouco para um time que se propõe a recuperar seu prestígio e a fazer frente aos rivais.



Fábio Carille, no clube desde 2009, terá de se valer da base (ele estará de olho na Copa São Paulo de Futebol Júnior) e da troca de jogadores. Corre riscos ainda de perder alguns jogadores do elenco como o goleiro Cássio, o atacante Marlone e o meia Rodriguinho. "Sabemos da necessidade de reforços", admitiu o treinador.



O São Paulo terminou o ano dando alguma esperança para seu torcedor após a contratação do ídolo Rogério Ceni para comandar a equipe no lugar de Ricardo Gomes. A diretoria tem trabalho mais calada, mas já levou para o Morumbi três bons jogadores: o goleiro Sidão e os atacantes Wellington Nem e Neilton. Todos os reforços tiveram o aval do treinador, que ainda quer reforços para o setor de meio de campo.



Tanto Corinthians quanto São Paulo estarão em pré-temporada na Florida Cup, nos Estados Unidos, e atentos ao Campeonato Paulista - ambos não se classificaram para a Copa Libertadores. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana serão as outras competições da temporada.



Palmeiras e Santos, primeiro e segundo no Brasileirão, respectivamente, miram a Libertadores. O campeão nacional também trocou de técnico, Cuca por Eduardo Baptista, e de presidente, Paulo Nobre por Maurício Galiotte. Há muita expectativa para saber quem será o substituto de Gabriel Jesus, que vai se apresentar ao técnico Pep Guardiola no Manchester City em janeiro, e se o elenco perderá alguns de seus principais atletas. Contratações pontuais foram feitas como Keno, do Santa Cruz. O clube ainda busca um reforço de impacto. Dinheiro não falta.



Na Vila Belmiro, os investimentos serão mais modestos, possivelmente de sul-americanos. O técnico Dorival Júnior também precisa saber se não perderá dois importantes jogadores do time: o centroavante Ricardo Oliveira e o meia Lucas Lima. Sem eles, o Santos vai se enfraquecer na caminhada pela América. Até agora, os reforços são para compor elenco. O presidente Modesto Roma Júnior não fará loucuras, garante.







