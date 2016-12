Rainha Elizabeth II perderá missa de Natal por estar doente Agência Estado Link



Londres, 25 (AE) - A rainha Elizabeth II, do Reino Unido, perderá a tradicional missa da manhã de Natal, já que continua a se recuperar de um resfriado forte, anunciou neste domingo o Palácio de Buckingham. A celebração ocorre perto de uma propriedade dela na Norfolk rural, 177 quilômetros ao norte de Londres, e é uma parte importante do Natal no país.



Moradores locais em geral se reúnem na parte de fora da Igreja para ver a monarca. O Palácio havia informado nesta semana que tanto Elizabeth como o marido dela, o príncipe Philip, estavam com resfriados fortes.



Não foram divulgados outros detalhes. A rainha tem 90 anos e Philip, que tem uma doença cardíaca e outros problemas de saúde, tem 95.



A rainha planeja usar uma mensagem já gravada no Dia de Natal para elogiar os atletas olímpicos e paraolímpicos do Reino Unido e outras pessoas que a inspiraram. A mensagem será televisionada no país e em boa parte das nações que formam a Commonwealth - uma associação que reúne em grande medida ex-colônias britânicas - na tarde do domingo.



Declarações divulgadas pelo Palácio de Buckingham indicam que ela dirá que geralmente se fortalece no encontro com pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Fonte: Dow Jones Newswires.







