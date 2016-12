Colômbia contesta conclusão de investigação da Bolívia sobre LaMia Agência Estado Link



Sábado - 24/12/2016 - 11h55





Comentários via Facebook:





A Aeronáutica Civil da Colômbia contestou os resultados das investigações de órgãos similares da Bolívia sobre o acidente do avião da LaMia, em 29 de novembro, que caiu nas proximidades do aeroporto de Medellín, causando a morte de 71 pessoas, entre elas 19 jogadores da Chapecoense, dirigentes, jornalistas e tripulantes.



Órgãos responsáveis colombianos disseram que seus pares da Bolívia não têm autonomia para divulgar e concluir pareceres oficiais e conclusivos sobre este que foi o maior acidente da história envolvendo um time de futebol. Isso não competiria a eles.



"A Bolívia não tem faculdade, não tem a competência para dar resultados oficiais de investigação. O país que comanda esse trabalho é a Colômbia", disse o diretor da entidade Alfredo Bocanegra. "Com todo o respeito à Bolívia, queria entender que isso foi um ato de imprudência, uma indelicadeza."



Nas conclusões dos órgãos competentes bolivianos, ficou estabelecido que o acidente foi provocado por falta de combustível na aeronave por responsabilidade da empresa LaMia e do seu piloto, morto no acidente. A Colômbia prometeu para segunda-feira a apresentação de um relatório preliminar oficial sobre a tragédia.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão