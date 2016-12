Governo da Ucrânia e separatistas alegam que cessar-fogo foi violado Agência Estado Link



O governo ucraniano e rebeldes apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia disseram neste sábado que um cessar-fogo que deveria ter entrado em vigor na sexta-feira foi violado. Segundo a agência de notícias Donetsk, porta-voz dos separatistas, tropas do governo ucraniano atacaram posições rebeldes com fogo de artilharia pelo menos 140 vezes desde que as duas partes do conflito concordaram com o cessar-fogo.



Inicialmente, o governo ucraniano não reportou violações, mas seu quartel general operacional disse mais tarde que rebeldes abriram fogo quatro vezes em três localidades diferentes. Um soldado ucraniano ficou ferido, disse o porta-voz do governo para a operação no leste, Andriy Lysenko, em comunicado. Segundo ele, os rebeldes usaram artilharia pesada. Oito soldados do governo morreram nesta semana. O conflito, que começou em 2014, já deixou 9.600 mortos.



A intensificação dos combates nesta semana levou o governo e separatistas a fechar acordo para um cessar-fogo na quarta-feira. Os presidentes da Ucrânia, da Rússia e os rebeldes tinham dito que respeitaria a trégua. Fonte: Associated Press.







