Paróquias de Araçatuba celebram missas de Natal; veja programação Amanda Lino Link



Sábado - 24/12/2016 - 10h13





Comentários via Facebook: Atualização: 10h17 de 24/12/2016

Alexandre Souza/Folha da Região - 22/12/2016 o padre Orlando Maffei diz que precisamos exercer concretamente a solidariedade o padre Orlando Maffei diz que precisamos exercer concretamente a solidariedade



Paróquias católicas da região celebram neste sábado (24) e domingo (25) missas em comemoração ao Natal. As celebrações marcam o nascimento de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré, como também é chamado. Na maior parte das igrejas, há presépios abertos para visitação dos fiéis com imagens que simbolizam a vida ao mundo do filho de Deus.



O pároco da Paróquia Sant'Ana, o padre Orlando Maffei, lembra que o Natal é uma festa da família, da esperança e da solidariedade. “A palavra de Deus diz assim: o povo que andava num País tenebroso viu uma grande luz e nasceu Jesus. Diante de tantas as tribulações, dificuldades e crises nós precisamos celebrar a esperança”, destaca.



De acordo com ele, a fé é capaz de fazer as pessoas acreditarem que é possível melhorar e transformar a realidade de um País e mundo com tantos desastres em um lugar de paz e luz. “Isso vai depender de cada cristão se manifestar. Precisamos olhar para as pessoas que estão desempregadas e que precisam de gestos concretos de solidariedade daqueles que têm condição de ajudar, se não o Natal se torna algo comercial e simbólico”, frisa.







