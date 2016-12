Cenário musical araçatubense diversifica com novas bandas Talita Rustichelli Link



Entre os projetos mais recentes, está o trio Jãobarbático, batizado a partir de uma junção dos nomes dos integrantes: João Gabriel Menezes (violão e voz), Ed Barba (percussão) e Tico Batera (bateria). O grupo surgiu neste ano, de maneira informal e sem grandes pretensões. "Com o tempo, percebemos que o público gostava das nossas apresentações. Agora estamos sendo convidados a tocar em outros espaços na cidade", conta o vocalista e violonista.



O repertório é formado integralmente por música brasileira e inclui canções de artistas como Lenine, João do Vale, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Caetano Veloso e Gonzaguinha. A formação violão, voz, bateria e percussão permite uma sonoridade bem marcada. Eles gostam de citar uma definição feita por um amigo, que disse: "Essa é a MPB mais rock'n'roll que já ouvi".





