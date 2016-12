Principal prato da ceia, preço do peru tem pouca variação Rafaela Tavares Link



Sábado - 24/12/2016 - 09h53





Comentários via Facebook: Atualização: 12h47 de 24/12/2016

Alexandre Souza/Folha da Região - 22/12/2016 Diferença no valor entre os estabelecimentos consultados chega a 41%prato gourmet Diferença no valor entre os estabelecimentos consultados chega a 41%prato gourmet







Conforme constatado em pesquisa realizada pela reportagem durante a manhã de ontem, em cinco estabelecimentos varejistas do município, o quilo do peru congelado e temperado de duas das mais tradicionais marcas custa entre R$ 11,98 a R$ 16,90. A diferença entre os preços máximo e mínimo das opções mais simples da ave é de 41%.



Levantamento feito pela Folha da Região na mesma data do ano passado mostrava que o consumidor teria de desembolsar R$ 10,98 e R$ 15,50 pelo quilo da carne, das mesmas marcas nas mesmas lojas. Tanto o peru mais barato quanto o mais caro subiu 9% na comparação entre os dois anos.





Uma das carnes típicas mais procuradas para a ceia de Natal, o peru teve um acréscimo em torno de 9% em seu valor supermercados de Araçatuba. O aumento no preço da ave supera em pouco mais de dois pontos percentuais a inflação oficial. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado em 12 meses até novembro foi de 6,99%, segundo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).Conforme constatado em pesquisa realizada pela reportagem durante a manhã de ontem, em cinco estabelecimentos varejistas do município, o quilo do peru congelado e temperado de duas das mais tradicionais marcas custa entre R$ 11,98 a R$ 16,90. A diferença entre os preços máximo e mínimo das opções mais simples da ave é de 41%.Levantamento feito pela Folha da Região na mesma data do ano passado mostrava que o consumidor teria de desembolsar R$ 10,98 e R$ 15,50 pelo quilo da carne, das mesmas marcas nas mesmas lojas. Tanto o peru mais barato quanto o mais caro subiu 9% na comparação entre os dois anos.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão