Parque aquático de Araçatuba marca data para inauguração

Dayse Maria/Folha da Região - 22/12/2016 Partes de brinquedo aquático vieram de Goiânia (GO), viajando 672 quilômetros Partes de brinquedo aquático vieram de Goiânia (GO), viajando 672 quilômetros







Segundo o diretor do grupo, José Manoel de Campos Silva, a previsão inicial era de que a estrutura fosse entregue entre julho e dezembro do próximo ano. "Devido à grande demanda por brinquedos aquáticos, a fornecedora informou que só poderiam entregá-los a partir de julho. Por isso corremos atrás, ameaçando até suspender alguns contratos e imediatamente começaram a entregar."



Com a chegada das peças esta semana, será possível antecipar a finalização da torre em fevereiro e acrescentar três brinquedos que poderão ser utilizados por visitantes já na abertura da primeira fase de parque. A estrutura que já está em Araçatuba receberá nos próximos meses elementos para instalação de rampa molhada, freefall (queda livre) e kamikaze.





