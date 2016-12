Santa Casa de Guararapes vai receber R$ 50 mil do Estado Amanda Lino Link



Arquivo FR Dívida atual é de R$ 2.534.719,70; repasse mensal reduziu de R$ 360 mil para R$ 250 mil Dívida atual é de R$ 2.534.719,70; repasse mensal reduziu de R$ 360 mil para R$ 250 mil







A verba faz parte de um convênio de um total de 53 celebrados com 41 cidades do Estado, sendo 26 com Prefeituras e 23 com entidades sociais. O anúncio e assinatura dos convênios foram feitos na última terça-feira pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). O investimento total é de R$ 5,6 milhões.



A situação financeira da entidade é crítica. A dívida atual é de R$ 2.534.719,70. Até julho deste ano, segundo a provedoria, o valor de repasse mensal do município era de R$ 360 mil, mas a partir de então passou para a ser de R$ 250 mil devido à crise financeira do País. Porém, segundo a atual gestão, com a queda no valor do repasse, o hospital não está conseguindo pagar dívidas com médicos e fornecedores.





