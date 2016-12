Mais uma moto é furtada de pátio de guincho na região Lázaro Jr. Link



Uma moto foi furtada do pátio do guincho credenciado ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito) em Penápolis, na madrugada de quinta-feira (22). Segundo o que foi informado à polícia, em vistoria realizada pela manhã, funcionários descobriram um buraco no muro nos fundos da empresa, que fica na via de acesso Sargento Arnaldo Covolan.



Após descobrir o buraco, foi constatado o furto de uma moto que foi recolhida e que foi apreendida pela Polícia Militar em 2015. A empresa acredita que o crime ocorreu na madrugada, durante a chuva. A Polícia Militar realizou patrulhamento, mas o veículo não tinha sido localizado até o final da tarde.



Esse foi o terceiro furto de veículos em pátio de guincho neste mês na região. Na semana passada, uma empresa do tipo em Araçatuba foi furtada duas vezes, também após o muro dos fundos ser danificado. Das 15 motos furtadas nas ações, dez foram recuperadas.





