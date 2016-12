Suinocultor criou o javaporco Agência Estado Link



Sábado - 24/12/2016 - 09h25





Comentários via Facebook: Atualização: 09h35 de 24/12/2016



O suinocultor que trouxe javalis para o País, há cerca de 25 anos, acabou surpreendido. "Quem importou estava acostumado a ver um porco doméstico com seis meses de idade atingir 100 quilos. O javali atinge 60 kg em média. A taxa de aproveitamento do porco também é muito maior. Depois de limpo, vai dar uns 70 kg de carne. Já o javali rende só uns 50%. Além disso, a carne de javali é mais cara, não é todo mundo que pode pagar", descreve o ecólogo Felipe Pedrosa, doutorando da Unesp de Rio Claro, sobre o início do problema.



"Aí o produtor tentou salvar o negócio e cruzou o javali com porcas. Esse cara fez o javaporco, chegando fácil a 120 kg. O bicho era bem maior, mas continuava sendo muito agressivo. Alguns fugiram, outros simplesmente foram soltos pelos criadores nos mais diferentes lugares." Sem predadores naturais - só onças, em extinção - a multiplicação foi rápida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão