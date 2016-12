Putin diz a Trump que quer melhorar as relações com os EUA Agência Estado Link



O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, divulgou hoje uma carta que ele recebeu do presidente russo Vladimir Putin, na qual ele deseja felicidades nas festas de fim de ano e expressa esperança de uma melhora nas relações entre Washington e Moscou.



Trump respondeu dizendo que os pensamentos de Putin "são muito corretos. Espero que ambos os lados sejam capazes de corresponder a esses pensamentos".



Putin disse esperar que depois que Trump assuma a Casa Branca em 20 de janeiro "consigamos tomar passos para restaurar as bases da cooperação bilateral em diferentes áreas".



"Sérios desafios globais e regionais que nossos países têm de enfrentar nos últimos anos mortaram que as relações entre a Rússia e os EUA continuam sendo um fator importante na garantia de estabilidade e segurança do mundo moderno", escreveu Putin. Fonte: Dow Jones Newswires.







