China intensifica fiscalização de gestores de fundos e corretoras

O órgão regulador de valores mobiliários da China está intensificando a fiscalização de gestores de fundos e corretoras depois que um escândalo na corretora Sealand Securities expôs práticas arriscadas no setor.



Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o porta-voz do órgão, Zhang Xiaojun usou uma linguagem anormalmente forte para advertir gestores de fundos que "se desviaram severamente da ética" e tornaram-se "ratos deixados de lado pelo mercado".



No mesmo horário, a comissão soltou um depoimento em seu site apontando cinco corretoras que têm regras de compliance frouxas.



As corretoras chinesas usaram alavancagem para impulsionar o mercado de juros local, que dobrou de tamanho nos últimos três anos. Porém, na semana passada, os investidores começaram a vender os títulos, levando os juros para níveis recordes e disseminando preocupações de potenciais quebras de pequenas empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.







