Carrie Fisher, a princesa Leia do 'Star Wars', sofre ataque cardíaco



Sexta-Feira - 23/12/2016 - 22h10





Atualização: 22h50 de 23/12/2016

Atriz passou mal enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles; condição é crítica



A atriz Carrie Fisher, 60, sofreu um ataque cardíaco durante um voo nesta sexta-feira, 23, e sua condição é crítica. Conhecida por sua atuação como a princesa Leia quatro filmes da saga Star Wars, ela passou mal enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi levada por paramédicos para um hospital após o avião pousar no aeroporto.



A United Airlines afirmou em nota que uma equipe médica foi chamada após a tripulação do voo reportar que "uma passageira não reagia". Fisher repetiu sua atuação como Leia recentemente em "Star Wars: O Despertar da Força (2015)" e aparecerá no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017.







