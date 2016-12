Austrália diz ter desarmado plano terrorista que queria explodir Melbourne Agência Estado Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 23h35





Comentários via Facebook:





A Austrália informou ter desarmado uma grande conspiração terrorista inspirada pelo Estado Islâmico que tinha a intenção de implantar explosivos no centro de Melbourne no dia de Natal. Entre os possíveis alvos estavam uma estação de trem e uma catedral.



De acordo com o primeiro ministro Malcolm Turnbull, sete pessoas foram presas em batidas e cinco devem ser acusadas de tramar o ataque, o qual envolveria o uso de dispositivos improvisados. Um chefe de polícia disse que os conspiradores também planejavam usar outras armas depois da explosão, incluindo facas e revólveres.



"Essa é uma das maiores conspirações terroristas que desarmamos nos últimos anos", disse Turnbull.



Em setembro de 2014, o medidor nacional de ameaça terrorista foi elevado para "provável" e, desde então, houve quatro ataques e uma dezena de desarmes de ataques planejados, segundo Turnbull. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão