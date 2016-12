Papa Francisco diz que burocracias do Vaticano são inspiradas pelo Diabo Agência Estado Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 23h00





Comentários via Facebook:





O papa Francisco denunciou hoje a resistência que ele está enfrentando na reforma das burocracias do Vaticano, dizendo que algumas delas são inspiradas pelo Diabo. Ele também disse que os prelados que trabalham para ele devem passar por "purificação permanente" para melhor servir a Igreja Católica.



É o terceiro ano seguido que Francisco ataca a burocracia do Vaticano em seu discurso antes do Natal. Ele afirmou que a reforma a qual ele foi eleito para fazer em 2014 não é para ser uma plástica superficial para a Santa Sé, mas sim uma mudança profunda na mentalidade dos que dirigem o Vaticano.



"Caros irmãos, não são as rugas da Igreja que vocês devem temer, mas sim as manchas!", exclamou.



Neste ano, Francisco deu aos padres, bispos e cardeais que trabalham para ele 12 diretrizes que estão inspirando seu processo de reforma, que envolveu a consolidação de departamentos do Vaticano e a criação de novos.



Dizendo que o Vaticano precisa se modernizar para responder melhor às necessidades da Igreja de hoje, Francisco quer envolver mais mulheres na tomada de decisões e que o Vaticano seja mais multicultural. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão