EUA processam Barclays por venda de títulos hipotecários antes da crise de 2008

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando o Barclays devido ao papel do banco na venda de títulos hipotecários antes da crise financeira. É incomum que a justiça americana decida pelo processo em vez de chegar a um acordo.



O processo de 198 páginas do governo americano acusa o Barclays de ter "entrado num esquema fraudulento para vender dezenas de bilhões de dólares em títulos hipotecários, nos quais ele repetidamente enganava os investidores sobre as características dos empréstimos que garantiam esses títulos".



"O Barclays rejeita as alegações da queixa", afirmou o banco, acrescentando que considera as acusações "desconectadas dos fatos".



No momento, o banco britânico está vendendo ativos na Europa e na África para tentar impulsionar sua posição de capital. Além disso, o Barclays enfrenta uma série de processos civis sobre os títulos hipotecários. Fonte: Dow Jones Newswires.







