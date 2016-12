Fanfarra surpreende compradores no Calçadão; assista ao vídeo Márcio Bracioli Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 22h09





Dayse Maria/Folha da Região - 22/12/2016 A equipe avançada da fanfarra, que faz apresentações, é formada por 50 músicos experientes







Segundo Mizael Levi Caetano, regente e coordenador da fanfarra, a data foi escolhida aleatoriamente e vem para marcar o início de mais um projeto. "Nós escolhemos essa época para fazer apresentações e marcar o lançamento de mais um ano da fanfarra", comentou. Eles ainda vendiam adesivos, buscando arrecadação de valores para ajudar na manutenção das atividades.



Atualmente a Fama atende cerca de 400 pessoas, entre adultos, jovens e crianças, em três pontos da cidade. A equipe avançada, que faz apresentações, é formada por 50 músicos experientes. Nesta sexta-feira (23) eles se apresentarão em um food park da avenida Brasília.



ASSISTA AO VÍDEO:



