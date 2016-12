Exército da Síria diz ter retomado controle de Alepo Agência Estado Link



O exército da Síria afirmou nesta quinta-feira ter retomado pleno controle da cidade de Alepo pela primeira vez desde 2012. De acordo com a agência estatal de notícias SANA, os militares declararam a cidade "liberada" e a segurança restabelecida.



Referindo-se aos rebeldes, o exército afirmou que a retomada de Alepo representa um "importante ponto de virada" na guerra contra o terrorismo.



A evacuação de dezenas de milhares de civis e rebeldes chegou ao fim na noite desta quinta-feira, conforme o último comboio deixava o leste da cidade. Segundo Ahmad Kura Ali, porta-voz do grupo rebelde Ahrar al-Sham, o comboio chegou em território controlado pela oposição, numa zona rural a oeste de Alepo.



A perda de uma das maiores cidades da Síria foi a última de uma série de derrotas dos rebeldes. Ainda que eles mantenham o controle da maior parte da província vizinha, Idlib, e alguns bolsões rurais, a derrota em Alepo dá força ao regime de Bashar al-Assad. Fonte: Dow Jones Newswires.







