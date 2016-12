Neymar promove partida contra Robinho e elogia trabalho de Tite na seleção Agência Estado Link



O atacante Neymar participou na noite desta quinta-feira da partida beneficente Ousadia x Pedalada, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O craque do Barcelona liderou uma equipe contra o time de seu amigo e ídolo Robinho. Bastante assediado, o jogador reconheceu o bom momento da seleção brasileira com o técnico Tite. "Estamos num momento maravilhoso, crescendo cada vez mais na seleção. Criamos a nossa identidade e o nosso estilo de jogar. Estamos felizes com isso", disse.



O jogador está no Brasil, mas a sua cabeça está também no Barcelona. Para o craque, o time tem tudo para fazer bonito na temporada e ele espera que o trabalho seja coroado com a conquista do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões da Europa. "Meu desejo para 2017 é que a gente conquiste tudo. Quero ganhar a Tríplice Coroa outra vez, é isso que mais quero", avisou.



Neymar renovou contrato com o time catalão recentemente, assim como seu companheiro de ataque, o uruguaio Luís Suárez. O argentino Lionel Messi ainda não prorrogou seu contrato com o Barcelona e Neymar espera que tudo dê certo para ele continuar na equipe. "Esperamos que o Messi siga no Barcelona e com a gente. Acho que logo ele vai renovar o contrato", avisou.



No jogo no Pacaembu, Neymar e Robinho convidaram diversas personalidades e promoveram a partida de futebol para o público presente. Entre os participantes estavam Gabriel Jesus, Luan (Grêmio), Gabriel Medina (surfista), Felipe Massa (piloto de automobilismo), Kaká, Júlio Baptista, Nenê (Vasco), Elano, Lucas Lima e Neilton, entre outros.







