Crédito imobiliário cresce 9,2% e atinge R$ 3,98 bilhões em novembro

Os financiamentos para aquisição e construção de imóveis no País atingiram R$ 3,98 bilhões em novembro deste ano, o que representa crescimento de 9,2% em relação a outubro. Já na comparação com novembro do ano passado, foi registrada queda de 2,7%. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e levam em conta os recursos das cadernetas de poupança pelos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).



Entre janeiro e novembro, os financiamentos imobiliários somaram R$ 41,2 bilhões, montante 41,8% menor do que o registrado em igual período do ano passado. No acumulado de 12 meses (dezembro de 2015 a novembro de 2016), foram destinados R$ 45,99 bilhões para o crédito imobiliário, com retração de 43,5% em relação ao montante apurado nos 12 meses precedentes.



Em novembro, 15,1 mil imóveis foram financiados nas modalidades de aquisição e construção, queda de 5,9% em relação aos 16,1 mil imóveis financiados em outubro. Comparadas a novembro do ano passado, as concessões foram 16,3% menores.



Entre janeiro e novembro de 2016, foram financiados 179,2 mil imóveis, o que significa recuo de 43,9% em relação a igual período de 2015. No acumulado de 12 meses (dezembro de 2015 a novembro de 2016), o crédito imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 201,17 mil imóveis, redução de 45,5% relativamente aos 12 meses precedentes.



Em novembro, pela primeira vez no ano, os depósitos nas cadernetas de poupança superaram os saques em R$ 2,6 bilhões, resultado superior ao registrado em novembro do ano passado, quando houve retiradas líquidas de R$ 962 milhões.



Entre janeiro e novembro de 2016, a captação líquida foi negativa em R$ 40,2 bilhões, o que representou melhora em relação a igual período do ano passado, com saques de R$ 54,9 bilhões.







