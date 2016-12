Roma ganha de virada e se aproxima da líder Juventus na Itália; Napoli empata Agência Estado Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 20h20





Na luta pelo título do Campeonato Italiano, a Roma vai encerrar 2016 e começar 2017 mais perto da líder Juventus. Nesta quinta-feira, pela 18.ª rodada - a última antes da pausa para as festas de fim de ano -, a equipe da capital recebeu o Chievo Verona e venceu de virada por 3 a 1, no estádio Olímpico. O resultado faz a diferença para a primeira colocada diminuir, já que a equipe de Turim não jogará pela competição nesta semana - nesta sexta, encara o Milan pela decisão da Supercopa Italiana, em Doha, no Catar.



Agora com 38 pontos, a Roma fica a apenas quatro de distância para a Juventus, que só recuperará este jogo a menos no dia 8 de fevereiro - contra o Crotone, fora de casa. Mas para vencer o time comandado pelo técnico Luciano Spalletti sofreu bastante. Pouco antes do intervalo, sofreu o gol do Chievo Verona em uma cabeçada do holandês Jonathan De Guzman. Mas contou com a precisão do atacante El Shaarawy, aos 46 minutos, em uma cobrança de falta para empatar.



Na segunda etapa, a Roma mostrou que é muito melhor tecnicamente que a equipe de Verona - apenas a 11.ª colocada, com 25 pontos - e obteve a virada com facilidade. Aos 7 minutos, O centroavante bósnio Edin Dzeko fez o seu para virar o placar. Agora com 13 gols, só está atrás do argentino Mauro Icardi, da Internazionale, que tem 14. No final, aos 45, Diego Perotti confirmou o triunfo romano em uma cobrança de pênalti.



Emoção mesmo foi vista no estádio Artemio Francchi, em Florença. Em um jogo cheio de reviravoltas, Fiorentina e Napoli empataram por 3 a 3. O time napolitano ficou duas vezes na frente no placar (1 a 0 e 2 a 1), tomou a virada para 3 a 2 nos minutos finais da partida e só foi obter a igualdade em uma cobrança de pênalti, batida pelo centroavante Gabbiadini, aos 48 do segundo tempo. O belga Mertens, que havia feito sete gols nos dois últimos jogos, fez mais um para os visitantes.



Com 35 pontos, o Napoli segue na terceira colocação, agora de forma isolada com a derrota da Lazio (34) no dia anterior, mas vê a Roma abrir vantagem na luta pelo segundo lugar. A Fiorentina, em campanha irregular no Campeonato Italiano, é a nona colocada com 27 pontos. Foi ultrapassada pelo Torino, que chegou aos 28 ao bater o Genoa por 1 a 0, em Turim - gol de Andrea Belotti, vice-artilheiro junto com Dzeko.



OUTROS RESULTADOS - Outro jogo com muitos gols aconteceu na Sardenha. Em Cagliari, o Cagliari derrotou de virada o Sassuolo por 4 a 3 - fez 1 a 0, tomou três gols na sequência e conseguiu a vitória com três gols em um intervalo de 15 minutos. Destaque para Diego Farias, que anotou os dois últimos do time da casa e fez muita festa com a torcida.



Nas outras duas partidas desta quinta-feira, dois empates. Na Sicília, no duelo de times que ocupam a zona de rebaixamento, Palermo e Pescara ficaram no 1 a 1. Já em Gênova, Sampdoria e Udinese não saíram do 0 a 0.







