Wilson Marini: Governo estadual estimula economia

O governo do Estado acaba de anunciar pacote de medidas tributárias para estimular a atividade econômica em 2017 em vários setores. Entre as alterações na legislação que serão feitas está o limite de faturamento das empresas no Fundo de Aval do Estado (FDA), que passa de R$ 3,6 milhões de faturamento anual para R$ 16 milhões, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito.



As medidas abrangem desde o agronegócio e avicultura, geradores de empregos, à indústria automobilística. Além disso, abrange ajustes e mecanismos estruturados para proteger a indústria de máquinas e equipamentos contra incentivos irregulares da guerra fiscal, e a manutenção de medidas de apoio aos setores de informática e desenvolvimento tecnológico. As medidas vão também introduzir melhorias nas regras tributárias para evitar formação de saldo credor de ICMS nas operações que envolvam importação de insumos, trocas internas de produtos acabados e operações interestaduais.



Avícolas

Os abatedouros de aves instalados no Estado terão prazo adicional para obter linhas de crédito para capital de giro da agência de fomento Desenvolve SP utilizando como garantia crédito acumulado de ICMS. O decreto estadual prorroga o benefício, que vence em 31 de dezembro de 2016, até 31 de dezembro de 2017. Segundo o governo do Estado, as empresas avícolas terão sua competitividade preservada diante da elevação dos custos com insumos e a concorrência decorrente de empresas que recebem benefícios concedidos da guerra fiscal.



Apoio ao leite

O governo estadual criou o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS, com o objetivo de fomentar a compra de leite e derivados pelas Unidades Gestoras do Estado (UGEs) e apoiar a agricultura familiar. Atualmente, os pequenos produtores de leite encontram dificuldades para realizar as etapas necessárias que permitam melhorar as formas de comercialização dos seus produtos. São Paulo é o estado que mais consome produtos lácteos.



O peso da agropecuária

A agropecuária é majoritária na economia de mais de um quinto dos municípios brasileiros, de acordo com informação divulgada pela agência Investe SP com base em dados do PIB (Produto Interno Bruto) consolidados pelo IBGE. Para 1.135 dos 5.570 municípios brasileiros, a atividade respondeu por mais da metade da riqueza gerada.



Sorocaba em alta

Os investimentos previstos para 2017, em Sorocaba, com a instalação de três novas empresas e a ampliação de outras duas já existentes, devem gerar aproximadamente mil empregos direitos e indiretos. Uma das inaugurações será de uma subsidiária da Embratel. Estão previstas também uma companhia japonesa do ramo de autopeças e uma norte-americana do ramo de montagem de veículos especiais.



Interiorizando

A Natuzzi, empresa italiana de móveis e acessórios de decoração com operação no Brasil há 16 anos, anunciou investimento de R$ 6 milhões na ampliação de sua rede de lojas no país, com abertura de seis unidades em 2017 nos próximos três meses. Três delas serão no Interior Paulista: Bauru, Jundiaí e Campinas.



Solar

A CPFL Energia instalou painéis solares em 100 casas no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. O investimento foi de R$ 14,8 milhões e deve abranger 231 consumidores. Em crescente expansão no Brasil, a energia solar vem ganhando força a cada dia. Dados da Aneel mostram que o parque de gerador de energia solar brasileiro hoje soma mais de 46,3 MWp de capacidade e que, até 2018, o país estará entre os 20 países com maior geração de energia solar, considerando a potência já contratada e a dimensão da expansão dos outros países.



Farol baixo

A Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa aprovou parecer favorável ao projeto de lei de autoria da deputada Célia Leão (PSDB), que dispõe sobre a instalação de placas nas rodovias estaduais informando da obrigatoriedade da utilização de farol baixo também durante o dia. As placas deverão informar a gravidade da infração e a penalidade aplicada.



Idosos e o trânsito

Os idosos são atualmente cerca de 8% do total da população brasileira. Mas essa faixa da população corresponde a 15% do total de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Os números reforçam a necessidade de os espaços públicos se prepararem para garantir o deslocamento e acessibilidade desses e dos demais usuários. “Quando o pedestre é idoso, acessos precários com calçadas esburacadas e falta de iluminação exigem cuidado redobrado para evitar quedas”, diz a especialista em trânsito Idaura Lobo Dias. Para favorecer a caminhada, ela indica iniciativas como a criação de calçadões e a redução das distâncias de travessias (ilhas de segurança), além do uso de dispositivos redutores de velocidade (traffic calming e fiscalização eletrônica).



Breves

● A Operação Verão, em 16 municípios do litoral paulista, teve início nesta segunda-feira (19), e se estenderá até março de 2017.



● É de Jales, no Interior Paulista, a aluna que obteve a melhor pontuação no exame de proficiência da Universidade de Cambridge.





