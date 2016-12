Prefeituras da região definem ponto facultativo e horários Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 18h49





Atualização: 18h54 de 22/12/2016

Márcio Bracioli/Folha da Região - Arquivo Em Birigui, o expediente na segunda-feira (26) será das 12h às 17h; na sexta-feira (23), normal Em Birigui, o expediente na segunda-feira (26) será das 12h às 17h; na sexta-feira (23), normal



As prefeituras das maiores cidades da região já definiram pontos facultativos e horários de atendimento diferenciados em decorrência do feriado de Natal, que será celebrado neste ano no próximo domingo (25). Apenas a de Araçatuba ainda não decidiu como ficará o funcionamento da administração municipal por conta da data.



Em Birigui, o expediente na segunda-feira (26) será das 12h às 17h; na sexta-feira (23), normal. Vai haver ponto facultativo no próximo dia 30, uma sexta-feira, por causa do Ano-novo. Segundo a Prefeitura de Birigui, a medida não abrange serviços essenciais, como pronto-socorro, reparos da rede de água e esgoto, cemitérios e limpeza pública. Os serviços públicos funcionarão normalmente até sexta-feira em Penápolis. Na segunda, o atendimento começará a partir das 13h.



No dia 30, não haverá expediente, que será retomado no dia 2 de janeiro, após às 13h. Por conta disso, os contribuintes que tiverem alguma pendência com o município deverão procurar o Paço Municipal até dia 29. Serviços essenciais continuam funcionando normalmente. O expediente da Prefeitura de Guararapes na próxima segunda-feira vai ter início a partir das 12h e será encerrado às 17h30. Já no dia 30, o funcionamento será das 8h às 11h30.



De acordo com assessoria de imprensa do município, a partir da terça-feira (27) encerra-se o atendimento ao público no Paço Municipal, retornando apenas em janeiro. O atendimento em outros departamentos da administração municipal permanece. Já a Prefeitura de Andradina decretou ponto facultativo para amanhã. Os serviços públicos voltam a funcionar na segunda-feira, a partir das 13h.





