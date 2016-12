MP pede cassação do diploma de prefeita e vice-prefeita Ronaldo Ruiz Galdino Link



Roni Willer/Colaboração - 20/12/2016 Thauana Duarte (direita) (PSDB), e sua vice, Edileuza da Cruz (PSD) podem ser cassadas Thauana Duarte (direita) (PSDB), e sua vice, Edileuza da Cruz (PSD) podem ser cassadas







Em setembro deste ano, Edileuza, por ser vice-prefeita, teve que substituir a então prefeita Neusa Joanini (PSDB), que foi cassada pela Câmara. A tucana deixou o cargo após uma CP (Comissão Processante) instaurada na Câmara entender que ela praticou ato de improbidade administrativa ao ser aprovada em concurso na gestão de seu marido, o ex-prefeito Valdemir Joanini (PSDB), utilizando nome de solteira.



Neusa apoiou a candidatura de Thauana e Edileuza ao Paço Municipal neste ano. As duas venceram as eleições municipais deste ano com 1.587 votos (o que corresponde a 52,14% dos votos válidos). A chefe do Executivo eleita foi presidente do Fundo Social de Solidariedade na gestão de Neusa e namora o filho dela, o secretário de Obras e Urbanismo, Thiago Joanini. A reportagem não conseguiu falar com Edileuza até o fechamento desta edição. Na manhã de ontem, ela não se encontrava na Prefeitura.





